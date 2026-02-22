Spectacle jeune public Boudin Le Vaisseau Parc du Château Nexon
Le Vaisseau Parc du Château 6 place de l’Église Nexon Haute-Vienne
Sandrine Juglair et Claire Dosso Cie Gueule
Deux femmes, l’une clowne, l’autre circassienne, se lancent dans une drôle d’expérience revenir au temps de l’enfance, là où le corps trébuche, où les mots dérapent, où les règles n’existent pas encore tout à fait. Ensemble, elles secouent le langage, bousculent les gestes bien comme il faut , et transforment la scène en un terrain de jeu joyeusement incontrôlable.
Un duo drôle, tendre et déjanté, où l’on rit, on s’étonne et on se laisse surprendre.
Un spectacle joyeusement indiscipliné à partager en famille. .
Le Vaisseau Parc du Château 6 place de l’Église Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 98 36 billetterie@lesirque.com
