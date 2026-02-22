Spectacle jeune public Boudin Le Vaisseau Parc du Château Nexon

Spectacle jeune public Boudin

Le Vaisseau Parc du Château 6 place de l’Église Nexon Haute-Vienne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Sandrine Juglair et Claire Dosso Cie Gueule

Deux femmes, l’une clowne, l’autre circassienne, se lancent dans une drôle d’expérience revenir au temps de l’enfance, là où le corps trébuche, où les mots dérapent, où les règles n’existent pas encore tout à fait. Ensemble, elles secouent le langage, bousculent les gestes bien comme il faut , et transforment la scène en un terrain de jeu joyeusement incontrôlable.

Un duo drôle, tendre et déjanté, où l’on rit, on s’étonne et on se laisse surprendre.

Un spectacle joyeusement indiscipliné à partager en famille. .

Le Vaisseau Parc du Château 6 place de l’Église Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 98 36 billetterie@lesirque.com

