Spectacle jeune public Espace socioculturel Le ruban vert Brantôme en Périgord

Spectacle jeune public

Espace socioculturel Le ruban vert 5 place de la Jeunesse Brantôme en Périgord Dordogne

Début : 2026-03-07

Spectacle jeune public pour les enfants de 6 mois à 5ans et leurs familles: suivez le voyage de Scintille l’étoile et Nué le nuage. Prix libre. Réservé aux familles.

English : Spectacle jeune public

