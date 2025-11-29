Spectacle jeune public | Cafouillages dans Peau d’âne Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris

Samedi 29 novembre – 17h > 18h |

Ce spectacle conté avec marionnettes, revisite et décode le conte traditionnel pour en donner une version plus concrète et surtout transmettre un message de prévention accessible aux tout-petits.Ce spectacle s’inscrit dans la démarche de sensibilisation aux droits de l’enfant qui est celle de l’association Enfance Intégrité.

Texte : Isabelle Lelouch, Jacqueline Persini-Parnorias

Sur une adaptation du conte de Charles Perrault

Réalisation: Isabelle Lelouch

Production : enfance intégrité

Spectacle musical à partir de 4 ans. Sujet sensible abordé.

Gratuit sur réservation : https://www.billetweb.fr/pro/madorobin

Un spectacle musical de Laura Lanxade pour les enfants dès 3 ans

Le samedi 29 novembre 2025

de 17h00 à 18h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 4 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-29T18:00:00+01:00

fin : 2025-11-29T19:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-29T17:00:00+02:00_2025-11-29T18:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Mado Robin 84 rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris

+33182040295 cpa.madorobin@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/CPAMadoRobin https://www.facebook.com/CPAMadoRobin