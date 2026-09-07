Informations pratiques

Montivilliers

Spectacle jeune public : Cahutes

Abbaye de Montivilliers Montivilliers Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 11:00:00

fin : 2026-11-07

Date(s) :

2026-11-07

Deux danseuses investissent l’espace d’une cabane, un habitat à la fois poétique et intime. Ce lieu se métamorphose sous nos yeux : d’un univers blanc et vaporeux naît un paysage floral, où la danse s’étire, s’enracine et s’épanouit, comme un organisme vivant.

Jeux d’ombres chinoises et de lumières mouvantes créent des contrastes de clair-obscur, évoquant les cycles du jour et de la nuit. Ces respirations visuelles rythment l’expérience. « Cahutes » propose aux petits comme aux grands de percevoir autrement le monde qui les entoure : une immersion sensible où le corps devient langage.

Après la représentation, « Cahutes » se prolonge par un parcours sensoriel. Cabanes et dalles tactiles invitent les enfants à toucher, écouter et explorer leurs sensations – une aventure en écho à la poésie du spectacle.

Sur inscription .

Abbaye de Montivilliers Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie abbaye@ville-montivilliers.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle jeune public : Cahutes

L’événement Spectacle jeune public : Cahutes Montivilliers a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie