Spectacle jeune public « Ce matin-LÀ » Compagnie Chouette il pleut ! Gommerville 27 juin 2025 10:00

Eure-et-Loir

Spectacle jeune public « Ce matin-LÀ » Compagnie Chouette il pleut ! 50 Route de Voves Gommerville Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-27 10:00:00

fin : 2025-06-27 10:35:00

Date(s) :

2025-06-27

Un joli spectacle clownesque pour les tout-petits à la découverte du monde !

La compagnie « Chouette il pleut ! » présente « Ce matin-LÀ », un voyage clownesque initiatique pour enfants de 1 à 5 ans. Sur fond de musique baroque signée Vivaldi, papier, peinture et ombres chinoises tissent un décor plein de poésie. Un clown s’éveille au monde, animé par la curiosité et le courage, entraînant petits et grands dans une aventure tendre et colorée. Un spectacle doux et interactif pour éveiller en famille les sens et l’imaginaire. .

50 Route de Voves

Gommerville 28310 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 56 06 06 56 eole@coeurdebeauce.fr

