Spectacle jeune public C’est Magic La Comédie de Metz Metz

Spectacle jeune public C’est Magic

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel Metz Moselle

Début : Lundi Lundi 2026-02-23 15:00:00

fin : 2026-02-23 15:50:00

2026-02-23

Spectacle pour enfants (dès 6 ans) et grands où humour, bienveillance seront au rendez-vous.

Laissez-vous porter, et venez rencontrer votre âme magique.Enfants

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel Metz 57000 Moselle Grand Est +33 7 81 51 15 12 comediedemetz@gmail.com

A show for children (aged 6 and over) and adults alike, featuring humor and kindness.

Let yourself be carried away, and come and meet your magical soul.

