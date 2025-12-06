Spectacle jeune public CHARIVARI l’Odyssée Carignan-de-Bordeaux

Spectacle jeune public CHARIVARI

l'Odyssée Chemin du Moulin Carignan-de-Bordeaux Gironde

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Venez assister au conte musical Mowgli et la Meute des loups composé par Marc Gorris et présenté par le groupe Quintette 404.

C’est un conte musical inspiré du bien célèbre Livre de la jungle . L’histoire retrace l’évolution de Mowgli, son éducation par les loups, la panthère Bagheera et l’ours Balou, en abordant des thèmes comme le respect, la séparation, l’enfance… Le spectateur voyage dans l’univers de la jungle et virevolte sans même s’en rendre compte entre les divers sujets de ce récit. La musique mêle des influences jazz et de musique classique moderne et donne accès à des sonorités accessibles et pourtant inhabituelles pour le public. La palette sonore du quintette de cuivres, riche et variée, lui permet d’explorer les nuances de la plus puissante à la plus douce. La musique et l’histoire ne se contentent pas de coexister elles ne font qu’un. Entrée libre. .

l'Odyssée Chemin du Moulin Carignan-de-Bordeaux 33360 Gironde Nouvelle-Aquitaine

