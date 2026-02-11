Spectacle jeune public conte sensoriel pour les oreilles et les orteils Les Rosiers-sur-Loire Gennes-Val-de-Loire

Spectacle jeune public conte sensoriel pour les oreilles et les orteils

Les Rosiers-sur-Loire 3 rue des Ponts Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-16

fin : 2026-02-16

Date(s) :

2026-02-16

La Cie ‘Arête de grandir a le plaisir de vous inviter à son spectacle jeune public.

.

Les Rosiers-sur-Loire 3 rue des Ponts Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 47 61 02 15 courantsdloire@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Cie ‘Arête de grandir’ is pleased to invite you to its show for young audiences.

L’événement Spectacle jeune public conte sensoriel pour les oreilles et les orteils Gennes-Val-de-Loire a été mis à jour le 2026-02-06 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME