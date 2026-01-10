Spectacle jeune public Des larmes d’eau douce Sélestat

Spectacle jeune public Des larmes d’eau douce

Quai de l’Ill Sélestat Bas-Rhin

Début : Mardi 2026-02-03 18:30:00

fin : 2026-02-03 19:30:00

2026-02-03

Une fable moderne, parfois cruelle, mais pleine d’humour et de beauté, dès 8 ans

Une enfant, Sofia, pleure des larmes d’eau douce dans un pays en sécheresse. Elle sauvera, un temps, son village de la sécheresse, avant que les notables du village ne comprennent l’intérêt financier de ses pleurs.

Dans cette subtile adaptation de la pièce du célèbre dramaturge mexicain, Jaime Chabaud, les trois protagonistes (une comédienne, un marionnettiste et un musicien) portent ce conte moderne mêlant poésie et politique.

Dans une scénographie de matière végétale, la fable entremêle théâtre, marionnettes, ombres sur un fond sonore composé de sons naturels et électro-acoustiques. Avec cette création, Alain Batis et La Mandarine Blanche tissent un spectacle caractéristique de leur univers élégant et raffiné.

Dès 8 ans. .

Quai de l’Ill Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 45 45 tanzmatten@ville-selestat.fr

English :

A modern fable, sometimes cruel, but full of humor and beauty, for ages 8 and up

