Spectacle jeune public Des pas dans la neige Le Contrepoint Café-Théâtre Agen

Spectacle jeune public Des pas dans la neige

Le Contrepoint Café-Théâtre 21 Avenue du Général de Gaulle Agen Lot-et-Garonne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-27

Date(s) :

2025-12-20 2025-12-24 2025-12-27 2025-12-31 2026-01-03

Ces contes sont présents aux quatre coins du globe depuis la nuit des temps. Quoi de mieux pour aiguiser l’éveil, les notions de respect et de tolérance ? De quoi émerveiller bien des prunelles !

Ces contes sont présents aux quatre coins du globe depuis la nuit des temps. Quoi de mieux pour aiguiser l’éveil, les notions de respect et de tolérance ? De quoi émerveiller bien des prunelles ! .

Le Contrepoint Café-Théâtre 21 Avenue du Général de Gaulle Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 98 42 42 contrepoint.agen@gmail.com

English : Spectacle jeune public Des pas dans la neige

These tales have been told in every corner of the globe since the dawn of time. What better way to sharpen the notions of respect and tolerance? What better way to awaken respect and tolerance?

German : Spectacle jeune public Des pas dans la neige

Diese Märchen sind seit Urzeiten in allen Teilen der Welt verbreitet. Was könnte besser geeignet sein, um das Bewusstsein für Respekt und Toleranz zu schärfen? Ein Märchen, das viele Augen zum Staunen bringt!

Italiano :

Queste storie sono state raccontate in tutto il mondo fin dalla notte dei tempi. Quale modo migliore per affinare le nozioni di rispetto e tolleranza? Quale modo migliore per risvegliare il rispetto e la tolleranza?

Espanol : Spectacle jeune public Des pas dans la neige

Estos cuentos se cuentan en todo el mundo desde la noche de los tiempos. ¿Qué mejor manera de agudizar las nociones de respeto y tolerancia? ¿Qué mejor manera de despertar el respeto y la tolerancia?

L’événement Spectacle jeune public Des pas dans la neige Agen a été mis à jour le 2025-11-21 par OT Destination Agen