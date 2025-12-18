Spectacle jeune public Di, Das et Calie – la Fabrick Cie Création Ephémère la Fabrick Millau

Spectacle jeune public Di, Das et Calie – la Fabrick

Cie Création Ephémère la Fabrick 9 rue de la Saunerie Millau Aveyron

Tarif : 6 – 6 – 9 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-01-25

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

LA FABRICK

Le dimanche 25 janvier

A 15h

Théâtre jeune public à partager seul ou en famille !

DI, DAS & CALIE

Cie Création Ephémère (Nouvelle création)

Di, Das & Calie Dernier spectacle jeune public de la Cie Création Ephémère.

Une belle histoire à raconter, des comédien(ne)s pour jouer, des petites oreilles pour écouter… et beaucoup de didascalies à

mémoriser… DI, DAS, & CALIE , aborde tout en douceur et en poésie le jeu théâtral, la frontière, l’ailleurs, l’amitié et la

complicité.

DAS Tu vois cette lumière là-bas ? La toute rouge CALIE ? Cette lumière marque une frontière DAS ! C’est quoi une frontière,

CALIE ? Une frontière, c’est une ligne de séparation entre deux pays. De l’autre côté de cette ligne, c’est un pays différent DAS.

Mais ce pays, il ressemble beaucoup au notre DI. I l est pareil DAS ! Mais c’est pas le nôtre, c’est l’étranger. On pourrait y aller

CALIE ? Non DAS ! C’est interdit ! On pourrait aller voir DI ? Non DAS ! C’est interdit !

Avec Marie des Neiges Flahaut ( “Calie”), Vincent Dubus (“Di”), Kévin Perez (“Das”) et Serge Roussel (“L’homme”). Regards

extérieurs Cécile et Laura Flahaut Musique originale & Scéno Vincent Dubus Décors William Puel Costumes Corinne

Bodu Lumières Victor Pol & Kévin Perez

A partir de 2 ans.

Durée environ 40 minutes Paf 9 et 6 euros. Pas de réservation.

Spectacle accompagné d’un p’tit goûter avec Di, Das & Calie !

Ouverture des portes 30 minutes avant le début du spectacle.

Cie Création Ephémère Théâtre de La Fabrick 9 rue de La Saunerie 12100 Millau TEL 05.65.61.08.96

https://www.creation-ephemere.com/creation-ephemere–di-das-et-calie.html .

Cie Création Ephémère la Fabrick 9 rue de la Saunerie Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 61 08 96 cie.ephemere@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Spectacle jeune public Di, Das et Calie – la Fabrick Millau a été mis à jour le 2025-12-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)