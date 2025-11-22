Spectacle jeune public Enfant d’éléphant Maison Pour Tous La Couveuse Chadrac

Spectacle jeune public Enfant d’éléphant

Maison Pour Tous La Couveuse 10 Cours de la Liberté Chadrac Haute-Loire

C’est l’histoire loufoque de la longue trompe des éléphants racontée en ombres, objets, matières et musique.

Maison Pour Tous La Couveuse 10 Cours de la Liberté Chadrac 43770 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 05 40 99

English :

This is the zany story of the elephant’s long trunk, told in shadows, objects, materials and music.

German :

Dies ist die verrückte Geschichte vom langen Rüssel der Elefanten, die mit Schatten, Objekten, Materialien und Musik erzählt wird.

Italiano :

Questa è la storia bizzarra della lunga proboscide dell’elefante, raccontata attraverso ombre, oggetti, materiali e musica.

Espanol :

Esta es la alocada historia de la larga trompa del elefante, contada a través de sombras, objetos, materiales y música.

