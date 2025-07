SPECTACLE JEUNE PUBLIC ENROULER LE FIL Mauguio

Place des Cistes Mauguio Hérault

Laissez-vous emporter dans le monde de l’imaginaire avec la conteuse Mathilde de Lapeyre !

Chantez avec elle la formule magique pour ouvrir sa boite et elle déroulera pour vous le fil de ses histoires, des contes populaires de tous horizons revisités avec humour et poésie et racontés avec délectation. Prêtez-lui vos oreilles et vous repartirez rempli d’émerveillement après avoir passé un moment hors du temps. Les contes racontés changent au gré des envies, des saisons et de la composition du public. À la fin, les enfants repartent avec un petit bout de fil, une histoire qu’ils emportent avec eux pour la faire revivre et la partager. Une histoire peut même se transformer avec le public afin qu’il reparte avec son propre récit !

Dès 18h30 au Jardin des Cistes

Renseignements 04 67 50 51 15 .

Place des Cistes Mauguio 34130 Hérault Occitanie +33 4 67 50 51 15 officedetourisme@mauguio-carnon.com

English :

Let yourself be swept away into the world of the imaginary with storyteller Mathilde de Lapeyre!

German :

Lassen Sie sich von der Geschichtenerzählerin Mathilde de Lapeyre in die Welt der Phantasie entführen!

Italiano :

Lasciatevi trasportare nel mondo dell’immaginazione dalla narratrice Mathilde de Lapeyre!

Espanol :

Déjese llevar al mundo de la imaginación por la narradora Mathilde de Lapeyre

