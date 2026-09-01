Spectacle jeune public : Eskis par la Cie Poé Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade Saint-Germain-Laprade

Informations pratiques

Saint-Germain-Laprade

Spectacle jeune public : Eskis par la Cie Poé

Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade 2 rue du Soleil Levant Saint-Germain-Laprade Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22 10:00:00

fin : 2026-09-22

Date(s) :

2026-09-22

« Un pot renversé… Du bleu… Un autre… Du jaune… Des notes de musique. Mon pinceau danse, il entraîne le corps, il entraîne le cœur.

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Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade 2 rue du Soleil Levant Saint-Germain-Laprade 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 59 22 centreculturel@saintgermainlaprade.fr

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English :

%AB A spilled jar? Blue? Another one? Yellow? Musical notes. My brush dances; it moves my body; it moves my heart.

L’événement Spectacle jeune public : Eskis par la Cie Poé Saint-Germain-Laprade a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay