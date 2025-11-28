Spectacle jeune public Fondre Théâtre des Charmes Eu

Théâtre des Charmes Quartier Morris Eu Seine-Maritime

Début : 2025-11-28 20:00:00

fin : 2025-11-28

2025-11-28

De 7€ à 12€ Tout public

Ils sont en pleine mer. Ils sont en pleine mer et ils dérivent. Ils sont en pleine mer et ils dérivent sur des morceaux de banquise.

Cinq personnages, dans la proposition qui est la nôtre, tentent la traversée vers un territoire dont l’accès leur est interdit. Juchés sur des bouts de banquise, il espèrent dériver jusqu’à la terre promise. Les bouleversements climatiques leur font côtoyer la mort à un âge où l’on découvre l’amour, où l’on a soif d’espérer. Un texte minimaliste, poétique et profondément humain qui rappelle qu’il y a toujours urgence à agir. .

Théâtre des Charmes Quartier Morris Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 29 09 reservation.tdc@gmail.com

English : Spectacle jeune public Fondre

