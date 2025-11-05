Spectacle jeune public « Forêts » Coutances
Spectacle jeune public « Forêts » Coutances mercredi 5 novembre 2025.
Spectacle jeune public « Forêts »
2 Rue Milon Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-05 18:00:00
fin : 2025-11-05
Date(s) :
2025-11-05
Spectacle jeune public “Forêts” par Nelson au théâtre de Coutances. Dès 5 ans. .
2 Rue Milon Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 76 78 68
English : Spectacle jeune public « Forêts »
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Spectacle jeune public « Forêts » Coutances a été mis à jour le 2025-09-09 par Coutances Tourisme