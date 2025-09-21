Spectacle jeune public : Foutrac Stories, présenté par la Compagnie Omi Sissi Jardin des Beaux-Arts Angers

Dimanche 21 septembre 2025, 11h00-11h45

Un concert d’histoires drôles et décalés, mêlant fantaisie et lucidité, pour petits et grands, à vivre en plein air.

À partir de 5 ans.

Jardin des Beaux-Arts Boulevard du roi-René, 49000 Angers Angers Maine-et-Loire Pays de la Loire https://www.angers.fr/vivre-a-angers/la-nature-a-angers/les-parcs-et-jardins-publics/patrimoine/parcs-et-jardins/jardin-du-musee-des-beaux-arts/index.html

Spectacle jeune public : Foutrac Stories, Cie Omi Sissi

© Clémence Solignac