Spectacle jeune public Gauthier le clown La Comédie de Metz Metz

Metz

Spectacle jeune public Gauthier le clown

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel Metz Moselle

Tarif : – – EUR

11

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-13 15:00:00

fin : 2026-06-14 15:50:00

Date(s) :

2026-06-13

Pris au piège de sa routine quotidienne, le monde de Gauthier change brusquement lorsqu’il atterrit dans une forêt remplie d’animaux et d’histoires.

Gauthier est un clown toujours pressé par le temps et par le rythme qu’impose la ville. Pris au piège de sa routine quotidienne, son monde change brusquement lorsqu’il atterrit, sans trop savoir comment, dans une forêt remplie d’animaux et d’histoires. Loin de tout ce qu’il connaît, il découvre ce nouveau monde avec appréhension, amusement puis avec magie.

Un spectacle plein de tendresse et d’humour pour petits (dès 3 ans) et grands !Enfants

11 .

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel Metz 57000 Moselle Grand Est +33 7 81 51 15 12

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English :

Trapped in his daily routine, Gauthier’s world changes abruptly when he lands in a forest filled with animals and stories.

Gauthier is a clown always pressed for time and the pace of the city. Trapped in his daily routine, his world changes abruptly when he lands, without really knowing how, in a forest filled with animals and stories. Far from everything he knows, he discovers this new world with apprehension, amusement and then magic.

A show full of tenderness and humor for children (from age 3) and adults alike!

L’événement Spectacle jeune public Gauthier le clown Metz a été mis à jour le 2026-05-17 par AGENCE INSPIRE METZ