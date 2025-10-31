Spectacle jeune public Hibou Chouchou La Comédie de Metz Metz

Spectacle jeune public Hibou Chouchou La Comédie de Metz Metz vendredi 31 octobre 2025.

Spectacle jeune public Hibou Chouchou

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel Metz Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-31 10:30:00

fin : 2025-11-02 11:00:00

Aujourd’hui, dans la forêt enchantée, c’est l’anniversaire d’Hibou Chouchou, notre hibou préféré !

Et pour Hibou Chouchou, le plus beau des cadeaux serait de réunir tous ses amis, à commencer par Monsieur Zic, le professeur de musique. Et avec lui, Petit Balafon, Anna la harpe, et bien d’autres encore ! Que des instruments rares qu’on ne voit que dans la forêt enchantée. Voilà, tu sais tout ou presque !

Alors, viens nous faire un petit coucou, Hibou Chouchou et tous ses amis seront enchantés de te rencontrer !

Auteur Jean-Didier Traïna

Pour les enfants de 1 à 5 an(s).Enfants

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel Metz 57000 Moselle Grand Est +33 7 81 51 15 12 comediedemetz@gmail.com

English :

Today, in the enchanted forest, it’s the birthday of Hibou Chouchou, our favorite owl!

And for Hibou Chouchou, the best present of all would be to bring together all his friends, starting with Monsieur Zic, the music teacher. And with him, Petit Balafon, Anna the harp, and many more! All rare instruments that can only be seen in the enchanted forest. Now you know almost everything!

Hibou Chouchou and all his friends will be delighted to meet you!

Author: Jean-Didier Traïna

For children aged 1 to 5.

German :

Heute hat im Zauberwald Eule Chouchou, unsere Lieblingseule, Geburtstag!

Und für Eule Chouchou wäre es das schönste Geschenk, all seine Freunde zu versammeln, angefangen mit Herrn Zic, dem Musiklehrer. Und mit ihm Petit Balafon, Anna, die Harfe, und viele andere! Alles seltene Instrumente, die man nur im Zauberwald sieht. So, jetzt weißt du alles oder fast alles!

Eule Chouchou und all ihre Freunde werden sich freuen, dich zu treffen!

Verfasser: Jean-Didier Traïna

Für Kinder von 1 bis 5 Jahren.

Italiano :

Oggi, nella foresta incantata, è il compleanno di Hibou Chouchou, il nostro gufo preferito!

E per Hibou Chouchou il regalo più bello sarebbe riunire tutti i suoi amici, a cominciare dal signor Zic, l’insegnante di musica. E con lui, il Petit Balafon, l’arpa Anna e molti altri! Tutti strumenti rari che si possono vedere solo nella foresta incantata. Ora sapete quasi tutto!

Quindi venite a salutarci, Hibou Chouchou e tutti i suoi amici saranno felici di conoscervi!

Autore: Jean-Didier Traïna

Per bambini da 1 a 5 anni.

Espanol :

Hoy, en el bosque encantado, es el cumpleaños de Hibou Chouchou, ¡nuestro búho favorito!

Y para Hibou Chouchou, el mejor regalo de todos sería reunir a todos sus amigos, empezando por el Sr. Zic, el profesor de música. Y con él, Petit Balafon, Anna el arpa, ¡y muchos más! Todos instrumentos raros que sólo se pueden ver en el bosque encantado. ¡Ahora ya lo sabes casi todo!

Ven a saludarnos, Hibou Chouchou y todos sus amigos estarán encantados de conocerte

Autor: Jean-Didier Traïna

Para niños de 1 a 5 años.

