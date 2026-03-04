Spectacle jeune public « Histoire de loup », Salle Georges Brassens, Saint-Médard-en-Jalles

Spectacle jeune public « Histoire de loup » Mercredi 15 avril, 10h30, 14h00 Salle Georges Brassens Gironde

Gratuit sur réservation

Début : 2026-04-15T10:30:00+02:00 – 2026-04-15T11:15:00+02:00

Fin : 2026-04-15T14:00:00+02:00 – 2026-04-15T14:45:00+02:00

Deux histoires

Mon ballon.

Le petit chaperon rouge veut montrer son ballon rouge, à sa grand-mère qui habite de l’autre côté de la forêt. En marchant il chante « promenons-nous dans les bois ». À chaque fin de vers, les autres personnages apparaissent : le lion, la girafe, le crocodile, les flamants roses, le rhinocéros, l’éléphant ; tous farfelus, sauvages, mais « inoffensifs ». Au dernier couplet « loup loup y-es-tu ? », le loup surgit des bois, se jette sur le petit chaperon rouge et croque son ballon. Le ballon explose dans sa gueule. Le petit chaperon rouge hurle de chagrin et de rage ; cela fait tellement peur au loup qu’il s’enfuit en courant.

Le plus Malin.

Le loup rencontre le petit chaperon rouge qui va chez sa grand-mère. Il pense alors dévorer l’enfant et la mère-grand. Mais quand le loup arrive chez la grand-mère, celle-ci est absente ; il décide aussitôt de se faire passer pour elle, enfile sa chemise de nuit. Il sort pour effacer ses traces, mais un coup de vent referme brutalement la porte ! Et voilà notre loup enfermé dehors qui part se cacher dans les bois.

Affublé de la sorte, il rencontre des personnages (les 7 nains, le prince charmant, les 3 petits cochons, les 3 ours, le chasseur) qui vont le prendre pour la grand-mère, ce qui est plus qu’agaçant quand on est le grand méchant loup !

Deux histoires issues des livres de Maria Ramos

