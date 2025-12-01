Spectacle jeune public Histoires aléatoires Maison Pour Tous La Couveuse Chadrac

Spectacle jeune public Histoires aléatoires Maison Pour Tous La Couveuse Chadrac mercredi 17 décembre 2025.

Spectacle jeune public Histoires aléatoires

Maison Pour Tous La Couveuse 10 Cours de la Liberté Chadrac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17 15:30:00

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-12-17

Un spectacle où vous aurez votre mot à dire, pour les petites et les grandes oreilles à partir de 3 ans.

.

Maison Pour Tous La Couveuse 10 Cours de la Liberté Chadrac 43770 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 05 40 99

English :

A show where you can have your say, for young and old ears from 3 years upwards.

German :

Eine Aufführung, bei der Sie mitreden können, für kleine und große Ohren ab 3 Jahren.

Italiano :

Uno spettacolo in cui si può dire la propria, per grandi e piccini dai 3 anni in su.

Espanol :

Un espectáculo en el que puedes opinar, para oídos pequeños y mayores a partir de 3 años.

L’événement Spectacle jeune public Histoires aléatoires Chadrac a été mis à jour le 2025-09-06 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay