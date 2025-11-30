Spectacle jeune public: invite-moi Rue du Jules Ferry Pornic

Spectacle jeune public: invite-moi

Spectacle jeune public: invite-moi

Rue du Jules Ferry Espace Culturel du val St Martin Pornic Loire-Atlantique

Début : 2025-11-30 11:00:00

fin : 2025-11-30 11:40:00

2025-11-30

Spectacle proposé par la compagnie Pyramid.

Il était une fois… Un enfant qui n’avait pas été invité à l’anniversaire de son camarade d’école.

L’histoire d’Invite-moi commence ainsi un sentiment d’injustice, une peine immense, et un tas de questionnements… Inspirée de faits réels, la pièce nous plonge dans un univers intemporel où la danse, l’humour et la virtuosité s’entremêlent.

D’un thème tristement universel naît un spectacle léger, plein d’espoir et d’optimisme, où l’insouciance prend le pas.

Courses poursuites, face-à-face, bagarres, retrouvailles… Pas une seconde de répit pour nos deux personnages !

Un spectacle tendre et drôle à découvrir entre enfants et grands enfants ! .

Rue du Jules Ferry Espace Culturel du val St Martin Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 04 40

English :

Performed by Pyramid.

German :

Eine Aufführung, die von der Pyramid Company angeboten wird.

Italiano :

Uno spettacolo messo in scena dalla compagnia Pyramid.

Espanol :

Un espectáculo de la empresa Pyramid.

