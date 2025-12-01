Spectacle jeune public Justine chante Noël à donf et à paillettes Ottmarsheim
Spectacle jeune public Justine chante Noël à donf et à paillettes Ottmarsheim samedi 13 décembre 2025.
Spectacle jeune public Justine chante Noël à donf et à paillettes
rue des Acacias Ottmarsheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-12-13 15:30:00
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
La magie de Noël en chansons pour jeune public par la compagnie Batlespat
La magie de Noël en chansons pour jeune public par la compagnie Batelspat .
rue des Acacias Ottmarsheim 68490 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 26 27 57 mediatheque@ottmarsheim.fr
English :
The magic of Christmas in song for young audiences by the Batlespat company
L’événement Spectacle jeune public Justine chante Noël à donf et à paillettes Ottmarsheim a été mis à jour le 2025-12-08 par Point information d’Ottmarsheim com com porte de France Rhin sud