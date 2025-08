Spectacle jeune public : La Lune en plein jour Salle Paul Fort Nantes

Spectacle jeune public : La Lune en plein jour Salle Paul Fort Nantes dimanche 14 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-14 16:30 – 17:25

Gratuit : non Tarif jeune public : 10 € Jeune Public

Une sœur et son frère se souviennent, avec complicité et chamailleries, d’une nuit de fugue au bord de la mer. Une histoire composée à la fois de chanson écrites par les deux artistes et d’autres piochées dans le répertoire d’Anne Sylvestre.Partageant un amour pour les textes d’Anne Sylvestre, Thibaud Defever et Cristine Mérienne ont conçu ce spectacle comme un hommage. Nos deux protagonistes partent à la recherche d’une nuit qui ne tombe pas. C’est une journée-pyjama à la découverte de choses invraisemblables : un enfant-chat, une femme qui vole sur le dos du vent, une île déserte au beau milieu de la rue… La balade littorale surfe sur une esthétique folk et une bonne dose d’humour.Cristine Mérienne : voix, harpeThibaud Defever : voix, guitareÀ partir de 6 ans, durée : 55 minutes

Salle Paul Fort Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000