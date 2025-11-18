Spectacle jeune public : La Lune en plein jour Salle Paul Fort Nantes Nantes

Spectacle jeune public : La Lune en plein jour Dimanche 14 décembre, 16h30 Salle Paul Fort Nantes Loire-Atlantique

Tarif jeune public : 10 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-14T16:30:00 – 2025-12-14T17:25:00

Fin : 2025-12-14T16:30:00 – 2025-12-14T17:25:00

Une sœur et son frère se souviennent, avec complicité et chamailleries, d’une nuit de fugue au bord de la mer. Une histoire composée à la fois de chanson écrites par les deux artistes et d’autres piochées dans le répertoire d’Anne Sylvestre.

Partageant un amour pour les textes d’Anne Sylvestre, Thibaud Defever et Cristine Mérienne ont conçu ce spectacle comme un hommage. Nos deux protagonistes partent à la recherche d’une nuit qui ne tombe pas. C’est une journée-pyjama à la découverte de choses invraisemblables : un enfant-chat, une femme qui vole sur le dos du vent, une île déserte au beau milieu de la rue… La balade littorale surfe sur une esthétique folk et une bonne dose d’humour.

Cristine Mérienne : voix, harpe

Thibaud Defever : voix, guitare

À partir de 6 ans, durée : 55 minutes

Salle Paul Fort Nantes 9 Rue Basse Porte, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire

Un spectacle pour petits et grands qui veulent rêver et rire en chansons. nantes nantes métropole

© Rozenn Brécard