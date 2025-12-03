SPECTACLE JEUNE PUBLIC LÀ ! PAR LA CIE LES SOLEILS PIÉTONS Frontignan

SPECTACLE JEUNE PUBLIC LÀ ! PAR LA CIE LES SOLEILS PIÉTONS

Avenue Frédéric Mistral Frontignan Hérault

Spectacle de marionnettes plein d’humour et de tendresse pour les tout-petits

Spectacle de marionnettes plein d’humour et de tendresse pour les tout-petitsConception et jeu Sophie LaporteDirection d’acteur Rosa ParisMontage sonore Jérôme Antonuccio .

Avenue Frédéric Mistral Frontignan 34110 Hérault Occitanie +33 4 67 18 50 00 culture@frontignan.fr

English :

Humorous and tender puppet show for toddlers

German :

Humorvolles und liebevolles Puppentheater für Kleinkinder

Italiano :

Uno spettacolo di burattini pieno di umorismo e tenerezza per i più piccoli

Espanol :

Un espectáculo de marionetas lleno de humor y ternura para los más pequeños

