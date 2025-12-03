SPECTACLE JEUNE PUBLIC LÀ ! PAR LA CIE LES SOLEILS PIÉTONS Frontignan
SPECTACLE JEUNE PUBLIC LÀ ! PAR LA CIE LES SOLEILS PIÉTONS
Avenue Frédéric Mistral Frontignan Hérault
Tarif : – –
Début : 2025-12-03
fin : 2025-12-03
2025-12-03
Spectacle de marionnettes plein d’humour et de tendresse pour les tout-petits
Spectacle de marionnettes plein d’humour et de tendresse pour les tout-petitsConception et jeu Sophie LaporteDirection d’acteur Rosa ParisMontage sonore Jérôme Antonuccio .
Avenue Frédéric Mistral Frontignan 34110 Hérault Occitanie +33 4 67 18 50 00 culture@frontignan.fr
English :
Humorous and tender puppet show for toddlers
German :
Humorvolles und liebevolles Puppentheater für Kleinkinder
Italiano :
Uno spettacolo di burattini pieno di umorismo e tenerezza per i più piccoli
Espanol :
Un espectáculo de marionetas lleno de humor y ternura para los más pequeños
