Spectacle jeune public La peur et le noir Bibliothèque municipale Dinan

Bibliothèque municipale 20 Rue Waldeck Rousseau Dinan Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-31 16:00:00

fin : 2025-10-31 17:00:00

2025-10-31

La peur et le noir, avec Marianne Franck de la Compagnie Le Poisson d’Avril

Théâtre burlesque et interactif.

Dans une mise en scène gestuelle et comique, des loups et des sorcières pas comme les autres se transforment en personnages attachants et drôles…

Mettez vos costumes les plus effrayants et rejoignez-nous !

Salle Mathurin-Monier au 1er étage

A partir de 4 ans, dans la limite des places disponibles .

Bibliothèque municipale 20 Rue Waldeck Rousseau Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 39 04 65

