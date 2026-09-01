Spectacle jeune public « La Pirouette » Cancan Café Percy-en-Normandie
mercredi 16 septembre 2026 · Cancan Café · Percy-en-Normandie
Informations pratiques
Percy-en-Normandie
Spectacle jeune public « La Pirouette »
Cancan Café 3 rue Dominique Lemonnier Percy-en-Normandie Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 16:00:00
fin : 2026-09-16 17:00:00
Date(s) :
2026-09-16
Mercredi 16 septembre, à 16h, Cancan Café accueille le collectif « Faire ailleurs » pour un spectacle jeune public (3-10 ans) de marionnettes-sacs !
Dans La Pirouette, deux marionnettes-sacs que tout oppose, Jimili l’enthousiaste et Pateo le méfiant se rencontrent autour d’une simple valise. Sans paroles mais avec beaucoup de jeu, d’humour et de poésie, elles apprennent à créer un langage commun. Un voyage ludique et sensible où se mêlent amitié, imaginaire et curiosité : à partager dès 3 ans, petits et grands réunis. Durée 25 min. Tarif : 5€ par personne. Ouvert à tous.
Réservation nécessaire au 06 76 63 76 07 ou à l’adresse contact@cancancafe.fr .
Cancan Café 3 rue Dominique Lemonnier Percy-en-Normandie 50410 Manche Normandie +33 6 76 63 76 07
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English : Spectacle jeune public « La Pirouette »
L’événement Spectacle jeune public « La Pirouette » Percy-en-Normandie a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Villedieu-les-Poêles
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