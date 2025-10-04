Spectacle jeune public la robe à histoires de Capucine Lavoûte-sur-Loire

Salle polyvalente Lavoûte-sur-Loire Haute-Loire

Début : 2025-10-04 10:30:00

fin : 2025-10-04

2025-10-04

C’est un spectacle poétique et sensoriel imaginé et interprété par Hélène Marionneau et Marion Janin de la compagnie l’Essieu des Mondes.

Dans cette création singulière, une robe-théatre devient le cœur vivant du récit.

Salle polyvalente Lavoûte-sur-Loire 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 89 63 42 mediatheque@saintvincent43.fr

English :

It’s a poetic, sensory show imagined and performed by Hélène Marionneau and Marion Janin of the Essieu des Mondes company.

In this singular creation, a theater-dress becomes the living heart of the story.

German :

Dieses poetische und sinnliche Schauspiel wurde von Hélène Marionneau und Marion Janin von der Compagnie l’Essieu des Mondes erdacht und aufgeführt.

In dieser einzigartigen Kreation wird ein Theaterkleid zum lebendigen Herzstück der Erzählung.

Italiano :

È uno spettacolo poetico e sensoriale immaginato e interpretato da Hélène Marionneau e Marion Janin della compagnia l’Essieu des Mondes.

In questa creazione unica, un abito teatrale diventa il cuore vivo della storia.

Espanol :

Es un espectáculo poético y sensorial imaginado e interpretado por Hélène Marionneau y Marion Janin, de la compañía l’Essieu des Mondes.

En esta creación única, un vestido de teatro se convierte en el corazón vivo de la historia.

