Spectacle jeune public La saison des ours Cie Passeurs de rêves Médiathèque Donville-les-Bains

Spectacle jeune public La saison des ours Cie Passeurs de rêves

Médiathèque 2 Rue de la Passardière Donville-les-Bains Manche

Tarif : – –

Date et horaire :

Début : 2025-12-20 18:30:00

fin : 2025-12-20 19:00:00

Date(s) :

2025-12-20

Un livre s’ouvre sur une histoire, d’où s’échappe une fillette espiègle, personnage de papier. Elle part à l’aventure, au cœur de l’hiver, observer la nature qui sommeille. Elle rencontre aussi une famille d’ours au sortir de son abri. Le printemps approche et avec lui, tout se transforme.

La saison des ours est un voyage sensible, une traversée de l’hiver vers le printemps sur les chemins de la nature et du sauvage. Il révèle un univers de papiers froissés et une scénographie qui évolue et se déploie, laissant parfois la place à du théâtre d’ombres.

Un spectacle lumineux, sensible et poétique pour les enfants. Une version inattendue et onirique de Boucle d’or conte populaire et fondateur. Incontournable…

Avec Aurélie Lecorps et Pauline Madeline Musique et lumière Rivo Ralison Scénographie Rowland Buys Visuels et ombres Alix Lauvergeat

Spectacle jeune public 0-6 ans Durée 30 minutes

Gratuit Réservation obligatoire au 02 33 51 79 31 .

Médiathèque 2 Rue de la Passardière Donville-les-Bains 50350 Manche Normandie +33 2 33 51 79 31 mediatheque@donville.fr

