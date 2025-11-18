Spectacle jeune public « Le cadeau mystère » Mercredi 17 décembre, 15h00 Médiathèque de Chevillon Haute-Marne

Entrée libre sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-17T15:00:00 – 2025-12-17T15:45:00

Fin : 2025-12-17T15:00:00 – 2025-12-17T15:45:00

LE CADEAU MYSTÈRE

Camille et les animaux de la foret trouvent un cadeau au pied d’un arbre.

A qui est-il destiné ? Seul le Père Noël connait la réponse…

Camille et ses amis décident de partir enquêter au pays de l’hiver.

Guidés par les animaux de la banquise, ils arrivent dans l’atelier des jouets du Père Noël, l’endroit où la magie de Noël commence.

Un voyage à la découverte d’un monde féerique rempli de jeux et de chansons

Médiathèque de Chevillon Rue du Château, 52170 Chevillon Chevillon 52170 Chevillon Haute-Marne Grand Est 03 25 04 95 70 https://www.facebook.com/mediatheque.chevillon [{« type »: « email », « value »: « media-chevillon@agglo-saintdizier.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0325049570 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/profile.php?id=100006447252171 »}]

Conte et marionnettes par la compagnie « Marionnettes Coconut » Noël Marionnettes