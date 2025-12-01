Spectacle jeune public Le Coffre Magique Cahors

Spectacle jeune public Le Coffre Magique

Allée des soupirs Cahors Lot

Tarif : – – 24 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-27 16:00:00

fin : 2025-12-27

Date(s) :

2025-12-27

Un conte initiatique et interactif tour à tour drôle, touchant et décalé.

Les tribulations de Firmin, petit garçon trop gâté, qui grâce à un coffre magique va voyager au-delà de ce qu’il aurait pu imaginer et va apprendre l’essentiel.

Il en gardera un souvenir… Son plus beau cadeau de noël.

Des personnages loufoques, des situations rocambolesques, un zeste d’aventure et beaucoup de tendresse….

Tous ces éléments sont réunis dans cette histoire qui fleure bon la magie de Noël. .

Allée des soupirs Cahors 46000 Lot Occitanie

English :

An interactive tale of initiation that is by turns funny, touching and offbeat.

The tribulations of Firmin, a spoiled little boy, who, thanks to a magic chest, travels beyond his wildest dreams and learns the essentials

German :

Ein interaktives Initiationsmärchen, das witzig, berührend und schräg ist.

Die Tribute von Firmin, einem verwöhnten Jungen, der dank einer magischen Truhe über seine Vorstellungen hinaus reist und das Wesentliche lernt

Italiano :

Un racconto interattivo di iniziazione divertente, toccante e anticonformista.

Le prove e le tribolazioni di Firmin, un ragazzino viziato che, grazie a uno scrigno magico, viaggia oltre ogni immaginazione e impara l’essenziale

Espanol :

Un cuento interactivo de iniciación divertido, conmovedor y fuera de lo común.

Las tribulaciones de Firmin, un niño mimado que, gracias a un cofre mágico, viaja más allá de lo que podría haber imaginado y aprende lo esencial

