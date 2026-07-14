Informations pratiques

Vitré

Spectacle jeune public « Le loup en slip »

6 Rue de Verdun Vitré Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 18:00:00

fin : 2026-10-03 18:45:00

Date(s) :

2026-10-03

Le collectif nantais Le Grand Vacarme donne vie à la bande dessinée culte en mêlant théâtre, bruitage et manipulation de matières !

Au-dessus de la forêt vit le loup. Un matin, les trois petits cochons disparaissent. Les animaux qui habitent la forêt sont terrifiés. En réaction, toute une économie se met en place ici on vend des barrières anti-loup, là des pièges anti-loup. Toute la forêt vit autour de la peur du loup mais personne ne le connaît vraiment. Jusqu’à ce qu’on le croise presque par hasard, et que l’on découvre qu’il porte un slip…

Un spectacle qui parle, avec humour, de la peur de l’inconnu, de la panique générale et du côté anxiogène des médias. Sur scène, les trois artistes manipulent tout à vue dans une inventivité savoureuse, allant jusqu’à révéler ce qui se cache dans les pages. Et si lire c’était aussi inventer, avec l’aide de l’auteur, sa propre vision de l’histoire ? Une expérience jubilatoire où les possibles de la scène rendent hommage à la lecture comme terrain de jeu.

Avec Wilfrid Lupano, Mayana Itoïz, Paul Cauuet, Collectif Grand Vacarme.

Durée 45 minutes

Placement libre.

Auditorium Mozart, 6 rue de Verdun 35500 Vitré.

A partir de 5 ans

Réservation en ligne ou au centre culturel (sur les horaires d’ouverture). .

6 Rue de Verdun Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 55 55 80

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English :

L’événement Spectacle jeune public « Le loup en slip » Vitré a été mis à jour le 2026-07-09 par OT VITRE