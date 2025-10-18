Spectacle jeune public Place du Vallat Le Monastier-sur-Gazeille

Spectacle jeune public Place du Vallat Le Monastier-sur-Gazeille samedi 18 octobre 2025.

Spectacle jeune public

Place du Vallat Auditorium Cornélie Falcon Le Monastier-sur-Gazeille Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

tarif unique enfant ou adulte 5€/pers, suivi d’un goûter offert

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 15:30:00

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

Spectacle « petite plume et tasse de thé », un voyage poétique, ombre et musique, par la Cie un lapin dans la théière

Suivi d’un goûter. Dès 6 mois. Organisé par Ré-création.

.

Place du Vallat Auditorium Cornélie Falcon Le Monastier-sur-Gazeille 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 31 08

English :

Performance of « petite plume et tasse de thé », a poetic journey through shadows and music, by Cie un lapin dans la théière

Followed by a snack. From 6 months. Organized by Ré-création.

German :

Schauspiel « petite plume et tasse de thé », eine poetische Reise, Schatten und Musik, von der Cie un lapin dans la théière

Mit anschließendem Imbiss. Ab 6 Monaten. Organisiert von Ré-création.

Italiano :

Spettacolo « petite plume et tasse de thé », un viaggio poetico tra ombre e musica, a cura della Cie un lapin dans la théière

Seguirà una merenda. A partire dai 6 mesi. Organizzato da Ré-création.

Espanol :

Representación de « petite plume et tasse de thé », un viaje poético a través de las sombras y la música, a cargo de la Cie un lapin dans la théière

Seguido de una merienda. A partir de 6 meses. Organizado por Ré-création.

L’événement Spectacle jeune public Le Monastier-sur-Gazeille a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal