Spectacle jeune public Place du Vallat Le Monastier-sur-Gazeille samedi 18 octobre 2025.
Place du Vallat Auditorium Cornélie Falcon Le Monastier-sur-Gazeille Haute-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
tarif unique enfant ou adulte 5€/pers, suivi d’un goûter offert
Début : 2025-10-18 15:30:00
fin : 2025-10-18
2025-10-18
Spectacle « petite plume et tasse de thé », un voyage poétique, ombre et musique, par la Cie un lapin dans la théière
Suivi d’un goûter. Dès 6 mois. Organisé par Ré-création.
Place du Vallat Auditorium Cornélie Falcon Le Monastier-sur-Gazeille 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 31 08
English :
Performance of « petite plume et tasse de thé », a poetic journey through shadows and music, by Cie un lapin dans la théière
Followed by a snack. From 6 months. Organized by Ré-création.
German :
Schauspiel « petite plume et tasse de thé », eine poetische Reise, Schatten und Musik, von der Cie un lapin dans la théière
Mit anschließendem Imbiss. Ab 6 Monaten. Organisiert von Ré-création.
Italiano :
Spettacolo « petite plume et tasse de thé », un viaggio poetico tra ombre e musica, a cura della Cie un lapin dans la théière
Seguirà una merenda. A partire dai 6 mesi. Organizzato da Ré-création.
Espanol :
Representación de « petite plume et tasse de thé », un viaje poético a través de las sombras y la música, a cargo de la Cie un lapin dans la théière
Seguido de una merienda. A partir de 6 meses. Organizado por Ré-création.
