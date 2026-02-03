SPECTACLE JEUNE PUBLIC LE PP PROJECT Elne
SPECTACLE JEUNE PUBLIC LE PP PROJECT Elne mercredi 11 mars 2026.
PP PROJECT LES PETITES SCÈNES SPECTACLE JEUNE PUBLIC
14 Boulevard Voltaire Elne Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-11 18:00:00
fin : 2026-03-11 19:00:00
Date(s) :
2026-03-11
Un spectacle sensible et poétique où marionnettes, musique et imaginaire prennent vie sous vos yeux avec la compagnie Les Involtes.
Durée 60 min Pour enfants à partir de 5 ans.
Gratuit, sur inscription en ligne ou par téléphone 04 48 98 00 08
.
14 Boulevard Voltaire Elne 66200 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 08
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A sensitive, poetic show where puppets, music and imagination come to life before your very eyes with the Les Involtes company.
Running time: 60 min ? For children aged 5 and over.
Free, with online registration or by phone 04 48 98 00 08
L’événement PP PROJECT LES PETITES SCÈNES SPECTACLE JEUNE PUBLIC Elne a été mis à jour le 2026-02-05 par CDT66