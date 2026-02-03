SPECTACLE JEUNE PUBLIC LE PP PROJECT Elne

PP PROJECT LES PETITES SCÈNES SPECTACLE JEUNE PUBLIC

14 Boulevard Voltaire Elne Pyrénées-Orientales

Début : 2026-03-11 18:00:00

fin : 2026-03-11 19:00:00

2026-03-11

Un spectacle sensible et poétique où marionnettes, musique et imaginaire prennent vie sous vos yeux avec la compagnie Les Involtes.

Durée 60 min Pour enfants à partir de 5 ans.

Gratuit, sur inscription en ligne ou par téléphone 04 48 98 00 08

English :

A sensitive, poetic show where puppets, music and imagination come to life before your very eyes with the Les Involtes company.

Running time: 60 min ? For children aged 5 and over.

Free, with online registration or by phone 04 48 98 00 08

