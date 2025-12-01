Spectacle jeune public Le premier Noël de Léon Guebwiller

Spectacle jeune public Le premier Noël de Léon

2 rue des Chanoines Guebwiller Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Samedi 2025-12-20 11:00:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Spectacle de la Compagnie papier Plum. À quoi ressemble le Père Noël? voici la question que se pose Léon, un petit poisson qui va bientôt fêter son premier Noël. (A partir de 3 ans).

À quoi ressemble le Père Noël?

Voici la question que se pose Léon, un petit poisson qui va bientôt fêter son premier Noël. Très impatient, il se lance seul à sa recherche dans le grand océan, et progresse grâce aux différents indices donnés par les personnages aquatiques rencontrés tout au long de son parcours.

Toinette et Mélanie vous invitent à suivre Léon dans ses aventures ! Conte, musiques, danse, marionnettes… beaucoup de formes artistiques viendront donner vie à cette histoire, avec des instants de poésie sonore et visuelle.

Les enfants pourront participer activement à ce spectacle musical en chantant les différentes ritournelles qui vous seront envoyées par avance.

Léon saura-t-il trouver le Père Noël? .

English :

Show by Compagnie papier Plum. What’s Santa Claus like? That’s the question Leon, a little fish who’s about to celebrate his first Christmas, is asking himself (From 3 years).

German :

Eine Aufführung der Compagnie papier Plum. Wie sieht der Weihnachtsmann aus? Diese Frage stellt sich Leon, ein kleiner Fisch, der bald sein erstes Weihnachtsfest feiern wird (ab 3 Jahren).

Italiano :

Uno spettacolo della Compagnie papier Plum. Che aspetto ha Babbo Natale? È la domanda che si pone Léon, un pesciolino che sta per festeggiare il suo primo Natale (Dai 3 anni).

Espanol :

Un espectáculo de la Compagnie papier Plum. ¿Cómo es Papá Noel? Esta es la pregunta que se hace Léon, un pececito que está a punto de celebrar su primera Navidad (A partir de 3 años).

