Spectacle jeune public Le premier Noël de Léon Waldighofen

Spectacle jeune public Le premier Noël de Léon

2 rue Nathan Katz Waldighofen Haut-Rhin

Début : Mercredi 2025-12-17 10:30:00

fin : 2025-12-17 11:15:00

2025-12-17

Les enfants pourront participer activement à ce spectacle musical en chantant les différentes ritournelles.

Léon saura-t-il trouver le Père Noël? Réservation obligatoire

À quoi ressemble le Père Noël?

Voici la question que se pose Léon, un petit poisson qui va bientôt fêter son premier Noël. Très impatient, il se lance seul à sa recherche dans le grand océan, et progresse grâce aux différents indices donnés par les personnages aquatiques rencontrés tout au long de son parcours.

Toinette et Mélanie vous invitent à suivre Léon dans ses aventures ! Conte, musiques, danse, marionnettes… beaucoup de formes artistiques viendront donner vie à cette histoire, avec des instants de poésie sonore et visuelle.

2 rue Nathan Katz Waldighofen 68640 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 68 94 40 jschlegel.waldighoffen@orange.fr

Children can take an active part in this musical show, singing along to the various ritornellos.

Will Léon be able to find Santa Claus? Reservations required

