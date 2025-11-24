Spectacle jeune public Le tour du monde de M. Zouglouglou Wintzenheim

Spectacle jeune public Le tour du monde de M. Zouglouglou

2 avenue de Lattre de Tassigny Wintzenheim Haut-Rhin

Début : Mercredi 2026-02-18 15:00:00

fin : 2026-02-18 16:00:00

2026-02-18

Un spectacle de contes musicaux et chansons contées, chantées (français, anglais, créoles) et jouées (accordéon, guitare, ukulélé…).

Les voyages réels ou fantasmés de ce marin nous entraînent dans un monde d’histoires, de sons, de rythmes et de langues. Un spectacle de contes musicaux et chansons contées, chantées (français, anglais, créoles) et jouées (accordéon, guitare, ukulélé…)

Un voyage imaginaire pour les petits et grands ! .

2 avenue de Lattre de Tassigny Wintzenheim 68920 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 79 60 17 arthuss@mairie-wintzenheim.fr

English :

A show of musical tales and songs told, sung (French, English, Creole) and played (accordion, guitar, ukulele, etc.).

