[Spectacle jeune public] Le Voyage de Wolfgang Maison Jacques-Prévert Dieppe

Début : 2025-10-24 14:30:00

fin : 2025-10-24

2025-10-24

Il y a longtemps, très longtemps, le monde était tout nu ! Spectacle pour voix, accordéon et viole de gambe, Le Voyage de Wolfgang conte l’histoire d’un enfant, fils du soleil et de la lune, qui part à la découverte du monde. Cet enfant, c’est Wolfgang ; au fil des saisons, traversant la nature, ses espoirs, ses doutes et ses joies seront dits par sa musique intérieure. De la Flûte enchantée à Cosi fan Tutte en passant par la Petite musique de nuit et la Marche turque, Le Voyage de Wolfgang est un véritable voyage à travers la musique de Mozart. .

Maison Jacques-Prévert / Salle Y.Lavieuville Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 82 71 20 contact@maisonjacquesprevert.fr

