Allier

Spectacle jeune public « Le voyage en chansons de P’tit Léon » Place du Maréchal Leclerc Médiathèque Lapalisse Allier

Début : 2025-06-13 17:30:00

fin : 2025-06-13 18:00:00

2025-06-13

Par la conteuse Isabelle Jannot. Spectacle de clôture du Prix des Petits Lecteurs.

Place du Maréchal Leclerc Médiathèque

Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 99 11 90 mediatheque@cc-paysdelapalisse.fr

English : Children show

By storyteller Isabelle Jannot. Closing show for the Prix des Petits Lecteurs.

German :

Von der Erzählerin Isabelle Jannot. Abschlussvorstellung des Prix des Petits Lecteurs (Preis der kleinen Leser).

Italiano :

A cura della narratrice Isabelle Jannot. Spettacolo di chiusura del Prix des Petits Lecteurs.

Espanol :

A cargo de la narradora Isabelle Jannot. Espectáculo de clausura del Prix des Petits Lecteurs.

