Spectacle jeune public | Les aventures de Papeï Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris

Vendredi 12 novembre – 18h30 > 19h30 |

Au cours d’une de ses excursions, Papeï l’aventurier se fait dérober son sac de bonbons par…un dinosaure ?!

L’animal se serait introduit dans la tente du jeune homme et ce serait son ombre qui effraierait tous les animaux qui voudraient s’en approcher.

Comme tout le monde sait que les dinosaures ont disparu, Papeï prend son courage à deux mains et s’improvise détective pour résoudre, en musique avec l’aide des autres animaux et du public, cette curieuse énigme.

Spectacle à partir de 3 ans.

Gratuit sur réservation : https://www.billetweb.fr/pro/madorobin

Un conte musical original où les enfants sont mis à contribution pour aider le jeune héros !

Le vendredi 12 décembre 2025

de 18h30 à 19h30

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 4 ans.

Centre Paris Anim’ Mado Robin 84 rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris

+33182040295 cpa.madorobin@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/CPAMadoRobin https://www.facebook.com/CPAMadoRobin