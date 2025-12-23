Spectacle jeune public Les contes de Dame Bertille Langeais

Spectacle jeune public Les contes de Dame Bertille

Place Pierre de Brosse Langeais Indre-et-Loire

Début : 2025-12-26

fin : 2025-12-28

2025-12-26

Drôle et cocasse, ce spectacle jeune public fait vivre aux enfants une enquête avec Dame Bertille, dame de compagnie d’Anne de Bretagne !

(durée 45 min.)

Tendre et amusante, cette balade menée par une comédienne entraînera les enfants dans un conte merveilleux !

(durée 50 min.)

Place Pierre de Brosse Langeais 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 96 72 60 contact@chateau-de-langeais.com

English :

Tender and amusing, this stroll led by an actress will lead children into a wonderful tale!

(duration 50 min.)

