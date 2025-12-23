Spectacle jeune public Les contes de Dame Bertille Langeais
Spectacle jeune public Les contes de Dame Bertille
Place Pierre de Brosse Langeais Indre-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – EUR
Début : 2025-12-26
fin : 2025-12-28
2025-12-26
Drôle et cocasse, ce spectacle jeune public fait vivre aux enfants une enquête avec Dame Bertille, dame de compagnie d’Anne de Bretagne !
(durée 45 min.)
Tendre et amusante, cette balade menée par une comédienne entraînera les enfants dans un conte merveilleux !
(durée 50 min.) 12 .
Place Pierre de Brosse Langeais 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 96 72 60 contact@chateau-de-langeais.com
Tender and amusing, this stroll led by an actress will lead children into a wonderful tale!
(duration 50 min.)
