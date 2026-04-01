Spectacle jeune public Les contes de la lampe torche

2 rue Nathan Katz Waldighofen Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-15 10:00:00

fin : 2026-04-15 11:00:00

Date(s) :

2026-04-15

Un spectacle programmé dans le cadre du festival L’Alsace se (ra)conte, à l’initiative de la Bibliothèque d’Alsace. Réservation obligatoire

Avant même de savoir marcher, il était un grand explorateur … Pour ces 7 ans, ses parents lui offre une lampe torche ! Avec elle, il va explorer le monde, à la frontière de la réalité.

On plonge dans l’univers magique des contes, ou tout est possible rencontrer le soleil, le vent, le gel, monter au ciel sur un mystérieux petit pois, croiser des immortels, et vivre des aventures extra-ordinaires ! Et puis … la lampe ne bougera plus du tiroir de la cuisine… Qui la sauvera ?

Un récit sur la force de suivre ses rêves. .

2 rue Nathan Katz Waldighofen 68640 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 68 94 40 jschlegel.waldighoffen@orange.fr

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English :

Part of the L’Alsace se (ra)conte festival, organized by the Bibliothèque d’Alsace. Reservations required

L’événement Spectacle jeune public Les contes de la lampe torche Waldighofen a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de tourisme du Sundgau