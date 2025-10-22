Spectacle jeune public Les fabulettes de Claire Pedrazzoli Le Hangar Zéro Le Havre

Spectacle jeune public Les fabulettes de Claire Pedrazzoli Le Hangar Zéro Le Havre mercredi 22 octobre 2025.

Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-10-22 10:30:00

fin : 2025-10-22

2025-10-22

Un moment poétique et musical pour les tout-petits !

Claire Pedrazzoli revient au Hangar Zéro avec Les Fabulettes, un spectacle tendre et joyeux, pensé pour éveiller les enfants à la musique et aux histoires en douceur.

Deux représentations pour s’adapter aux rythmes des familles

– Le matin à 10h30, pour commencer la journée en chansons

– L’après-midi à 15h30, après la sieste, pour prolonger la magie

Un rendez-vous chaleureux à partager en famille

Réservation obligatoire via contact@lehangarzero.fr .

Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@lehangarzero.fr

