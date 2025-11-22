Spectacle jeune public » Les p’tits joujous de Garance » Descartes

Spectacle pour jeune public (1-7 ans).

Les p’tits joujous de Garance interprété par la Compagnie des Sans-lacets.

Durée environ 30 mn. Sans réservation.

Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 42 05 bibliotheque@ville-descartes.fr

English :

Show for young audiences (1-7 years).

Les p’tits joujous de Garance performed by Compagnie des Sans-lacets.

Running time approx. 30 mins. No reservation required.

German :

Theaterstück für junges Publikum (1-7 Jahre).

Les p’tits joujous de Garance, aufgeführt von der Compagnie des Sans-lacets.

Dauer ca. 30 Minuten. Ohne Reservierung.

Italiano :

Spettacolo per un pubblico giovane (1-7 anni).

Les p’tits joujous de Garance interpretato dalla Compagnie des Sans-lacets.

Durata circa 30 minuti. Non è richiesta la prenotazione.

Espanol :

Espectáculo para público infantil (1-7 años).

Les p’tits joujous de Garance interpretado por la Compagnie des Sans-lacets.

Duración aproximada: 30 minutos. Sin reserva previa.

