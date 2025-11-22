Spectacle jeune public » Les p’tits joujous de Garance » Descartes
Spectacle jeune public » Les p’tits joujous de Garance » Descartes samedi 22 novembre 2025.
Spectacle jeune public » Les p’tits joujous de Garance »
Descartes Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 14:30:00
fin : 2025-11-22 15:00:00
Date(s) :
2025-11-22
Spectacle pour jeune public (1-7 ans).
Les p’tits joujous de Garance interprété par la Compagnie des Sans-lacets.
Durée environ 30 mn. Sans réservation.
Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 42 05 bibliotheque@ville-descartes.fr
English :
Show for young audiences (1-7 years).
Les p’tits joujous de Garance performed by Compagnie des Sans-lacets.
Running time approx. 30 mins. No reservation required.
German :
Theaterstück für junges Publikum (1-7 Jahre).
Les p’tits joujous de Garance, aufgeführt von der Compagnie des Sans-lacets.
Dauer ca. 30 Minuten. Ohne Reservierung.
Italiano :
Spettacolo per un pubblico giovane (1-7 anni).
Les p’tits joujous de Garance interpretato dalla Compagnie des Sans-lacets.
Durata circa 30 minuti. Non è richiesta la prenotazione.
Espanol :
Espectáculo para público infantil (1-7 años).
Les p’tits joujous de Garance interpretado por la Compagnie des Sans-lacets.
Duración aproximada: 30 minutos. Sin reserva previa.
