Spectacle jeune public Les tiroirs à histoires Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade Saint-Germain-Laprade
Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade 2 rue du Soleil Levant Saint-Germain-Laprade Haute-Loire
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
adulte accompagnateur
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-22 16:30:00
fin : 2025-10-22
Date(s) :
2025-10-22
Emmanuel vous fait partager les contes et chansons traditionnels de son répertoire. Et c’est le public qui choisit les histoires, au hasard !
Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade 2 rue du Soleil Levant Saint-Germain-Laprade 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 59 22 centreculturel@saintgermainlaprade.fr
English :
Emmanuel shares traditional tales and songs from his repertoire. And it’s up to the audience to choose the stories, at random!
German :
Emmanuel lässt Sie an traditionellen Märchen und Liedern aus seinem Repertoire teilhaben. Und es ist das Publikum, das die Geschichten auswählt , nach dem Zufallsprinzip!
Italiano :
Emmanuel condivide i racconti e le canzoni tradizionali del suo repertorio. E spetta al pubblico scegliere le storie, a caso!
Espanol :
Emmanuel comparte los cuentos y canciones tradicionales de su repertorio. Y es el público quien elige los cuentos, ¡al azar!
