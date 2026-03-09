Spectacle jeune public Les Trois P’tits Cochons en chanson ! La Comédie de Metz Metz
Spectacle jeune public Les Trois P’tits Cochons en chanson ! La Comédie de Metz Metz samedi 11 avril 2026.
Spectacle jeune public Les Trois P’tits Cochons en chanson !
La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel Metz Moselle
Tarif : – – EUR
9
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-04-11 10:30:00
fin : 2026-04-15 11:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Préparez-vous à rire, chanter et vivre une aventure pleine de surprises avec Les Trois P’tits Cochons en chanson , une comédie musicale pétillante pour petits et grands !
Retrouvez les célèbres cochons comme vous ne les avez jamais vus débrouillards, farceurs… et un peu maladroits ! Mais, le petit méchant loup rôde… ou peut-être pas si méchant que ça ?
Au programme des chansons entraînantes, des décors magiques, des rebondissements inattendus et surtout… une belle dose d’humour et de tendresse. Une comédie musicale qui enchantera les petits comme les grands !
Pour les enfants de 1 à 5 ans.Enfants
9 .
La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel Metz 57000 Moselle Grand Est +33 7 81 51 15 12
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Get ready to laugh, sing and live an adventure full of surprises with Les Trois P’tits Cochons en chanson , a sparkling musical comedy for young and old!
Meet the famous pigs as you’ve never seen them before: resourceful, mischievous… and a little clumsy! But the little bad wolf is on the prowl… or maybe not so bad after all?
On the program: catchy songs, magical sets, unexpected twists and turns, and above all… a great dose of humor and tenderness. A musical that will enchant young and old alike!
For children aged 1 to 5.
L’événement Spectacle jeune public Les Trois P’tits Cochons en chanson ! Metz a été mis à jour le 2026-03-09 par AGENCE INSPIRE METZ