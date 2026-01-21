Spectacle jeune public | L’évasion des jouets Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris
Spectacle jeune public | L’évasion des jouets Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris dimanche 8 février 2026.
Dimanche 8 février | 15h > 16h30
Quand le Collectionneur remplace un jouet cassé par un certain Action Bro c’est la panique au pays des jouets ! Barbie et Ken se font voler la vedette, Action Bro prend trop de place et tout part en vrille. Peut-être que
Nounours a raison : Il faut lancer une révolution ! Mais contre qui ?
L’Evasion des Jouets est un spectacle d’une heure et demie pour toute la famille. On y retrouve un joyeux cocktail de comédie, de combat scénique et d’acrobaties. Avec cinq cascadeurs sur scène, l’énergie qui s’en dégage est communicative.
La cie 85 présente son spectacle « L’évasion des jouets » avec :
– Romain Thromat
– Corto Frisch–Ta Minh
– Louison Sainero
– Valiha Fidison
– Théo Auvinet
Destiné aux enfants et aux adolescents dès 6 ans, il
aborde tout en humour les questions de genre, de place dans un groupe et d’exclusion.
Spectacle à partir de 6 ans.
Gratuit sur réservation : https://www.billetweb.fr/pro/madorobin
Un spectacle de cascade pour enfants, adolescents, adultes
Le dimanche 08 février 2026
de 15h00 à 16h30
gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.
Centre Paris Anim’ Mado Robin 84 rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris
+33182040295 cpa.madorobin@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/CPAMadoRobin https://www.facebook.com/CPAMadoRobin
