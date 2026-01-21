Spectacle jeune public | L’évasion des jouets Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris

Dimanche 8 février | 15h > 16h30

Quand le Collectionneur remplace un jouet cassé par un certain Action Bro c’est la panique au pays des jouets ! Barbie et Ken se font voler la vedette, Action Bro prend trop de place et tout part en vrille. Peut-être que

Nounours a raison : Il faut lancer une révolution ! Mais contre qui ?

L’Evasion des Jouets est un spectacle d’une heure et demie pour toute la famille. On y retrouve un joyeux cocktail de comédie, de combat scénique et d’acrobaties. Avec cinq cascadeurs sur scène, l’énergie qui s’en dégage est communicative.

La cie 85 présente son spectacle « L’évasion des jouets » avec :

– Romain Thromat

– Corto Frisch–Ta Minh

– Louison Sainero

– Valiha Fidison

– Théo Auvinet

Destiné aux enfants et aux adolescents dès 6 ans, il

aborde tout en humour les questions de genre, de place dans un groupe et d’exclusion.

Spectacle à partir de 6 ans.

Gratuit sur réservation : https://www.billetweb.fr/pro/madorobin

Un spectacle de cascade pour enfants, adolescents, adultes

Le dimanche 08 février 2026

de 15h00 à 16h30

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-08T16:00:00+01:00

fin : 2026-02-08T17:30:00+01:00

Date(s) : 2026-02-08T15:00:00+02:00_2026-02-08T16:30:00+02:00

Centre Paris Anim’ Mado Robin 84 rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris

+33182040295 cpa.madorobin@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/CPAMadoRobin https://www.facebook.com/CPAMadoRobin



Afficher la carte du lieu Centre Paris Anim’ Mado Robin et trouvez le meilleur itinéraire

