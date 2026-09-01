Informations pratiques

Audrieu

Spectacle jeune public « L’Œuf » – Compagnie Nour – Audrieu –

Salle des fêtes d’Audrieu Audrieu Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 17:45:00

fin : 2026-09-16

Date(s) :

2026-09-16

Dans le cadre de son action en faveur de l’éveil culturel des tout-petits, la communauté de communes Seulles Terre et Mer programme L’Œuf, destinée aux très jeunes spectateurs.

L’Œuf raconte une histoire douce autour d’un œuf mystérieux dont on attend l’éclosion, entre soin et curiosité.

Dans le cadre de son action en faveur de l’éveil culturel des tout-petits, la communauté de communes Seulles Terre et Mer programme L’Œuf, dernière création de la Compagnie Nour, destinée aux très jeunes spectateurs, à partir d’un an.

L’Œuf raconte une histoire douce autour d’un œuf mystérieux dont on attend l’éclosion, entre soin et curiosité face à l’inconnu.

Réservations conseillées. .

Salle des fêtes d’Audrieu Audrieu 14250 Calvados Normandie +33 2 31 77 72 78 contact@cdc-stm.fr

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English : Spectacle jeune public « L’Œuf » – Compagnie Nour – Audrieu –

As part of its efforts to foster cultural awareness amongst very young children, the Seulles Terre et Mer community of communes is staging *L’Œuf*, a show aimed at very young audiences.

*L’Œuf* tells a gentle story centred on a mysterious egg that we wait to hatch, with a mixture of care and curi…

L’événement Spectacle jeune public « L’Œuf » – Compagnie Nour – Audrieu – Audrieu a été mis à jour le 2026-09-05 par OT Gold Beach