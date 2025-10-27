Spectacle jeune public Magie La Comédie de Metz Metz

Spectacle jeune public Magie

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel, 57000 Metz Metz Moselle

Tarif : – – EUR

Début : Lundi Lundi 2025-10-27 15:00:00

fin : 2025-10-30 15:50:00

2025-10-27

De l’apparition de colombes à la fameuse disparition de lapin, tout comme des inventions magiques plus extraordinaires les unes que les autres, c’est ce que le magicien offrira aux jeunes spectateurs.

Un spectacle qui restera gravé dans la mémoire des jeunes spectateurs Dynamique mais surtout participatif, adapté à tous ! Le tout présenté d’une façon originale, humoristique et… Magique !

Le magicien, Thibaut offre l’opportunité aux enfants de devenir le temps d’un instant, magiciens en herbe !Qui n’a jamais rêvé de pouvoir faire apparaitre des colombes ? De faire voler des tables ? Un spectacle TRES visuel et 100% interactif !

Pour les enfants de 4 à 10 ans.Enfants

English :

From the appearance of doves to the famous disappearance of rabbits, as well as magical inventions each more extraordinary than the last, this is what the magician will offer young spectators.

A show that will remain engraved in the memories of young spectators: dynamic but above all participative, suitable for all! All presented in an original, humorous and… Magical!

Magician Thibaut gives children the chance to become budding magicians for a short while! Who hasn’t dreamed of making doves appear? To make tables fly? A VERY visual and 100% interactive show!

For children aged 4 to 10.

German :

Vom Erscheinen von Tauben bis zum berühmten Verschwinden eines Kaninchens, ebenso wie magische Erfindungen, eine außergewöhnlicher als die andere, wird der Zauberer den jungen Zuschauern anbieten.

Eine Show, die den jungen Zuschauern in Erinnerung bleiben wird: dynamisch, aber vor allem partizipativ, für alle geeignet! Das Ganze wird auf eine originelle, humorvolle und… Magisch!

Der Zauberer Thibaut bietet Kindern die Möglichkeit, für einen Moment zu kleinen Zauberern zu werden! Wer hat noch nie davon geträumt, Tauben erscheinen zu lassen? Tische zum Fliegen zu bringen? Eine sehr visuelle und 100% interaktive Show!

Für Kinder von 4 bis 10 Jahren.

Italiano :

Dall’apparizione di colombe alla famosa scomparsa di un coniglio, passando per invenzioni magiche una più straordinaria dell’altra, questo è ciò che il mago offrirà ai giovani spettatori.

È uno spettacolo che lascerà sicuramente un’impressione indelebile nei giovani spettatori: dinamico ma soprattutto partecipativo, adatto a tutti! Il tutto presentato in modo originale, divertente e… Magico!

Thibaut, il mago, offre ai bambini la possibilità di diventare maghi in erba per un breve periodo! Chi non ha mai sognato di far apparire delle colombe? Di far volare i tavoli? Uno spettacolo MOLTO visivo e 100% interattivo!

Per bambini dai 4 ai 10 anni.

Espanol :

Desde la aparición de palomas hasta la famosa desaparición de un conejo, pasando por inventos mágicos a cual más extraordinario, esto es lo que el mago ofrecerá a los jóvenes espectadores.

Un espectáculo que no dejará indiferente a los jóvenes espectadores: dinámico pero sobre todo participativo, ¡apto para todos los públicos! Todo ello presentado de forma original, humorística y… ¡mágico!

Thibaut, el mago, ofrece a los niños la posibilidad de convertirse en magos en ciernes durante un rato. ¿Quién no ha soñado alguna vez con hacer aparecer palomas? ¿Hacer volar mesas? ¡Un espectáculo MUY visual y 100% interactivo!

Para niños de 4 a 10 años.

